Les épaules des requins leur sont bien utiles à l'heure du déjeuner

Comment guider les aliments vers ses dents quand on n'a pas de langue ? Le requin a trouvé une solution : donner des coups d'épaule. Voici l'étonnante conclusion d'une étude publiée dans Proceedings of the Royal Society B (abonnés), mercredi 19 juillet. Pour arriver à cette conclusion, des chercheurs ont observé trois requin-chabots à taches blanches (Chiloscyllium plagiosum) à l'aide d'une technologie aux rayons X, pour observer le mouvement des os et des muscles à l'intérieur des corps.

Un requin-chabot à taches blanches (Chiloscyllium plagiosum) à l'aquarium d'Oklahoma (Etats-Unis), le 20 juillet 2007. (MITTERNACHT90 / WIKIMEDIA COMMONS)

Un morceau de cartilage entre en scène

"Ces requins ont un long pharynx, et ils doivent faire circuler la nourriture à travers", explique le chercheur Ariel Camp, de l'université Brown, aux Etats-Unis. Alors que les poissons dévoraient des morceaux de calmars et de harengs, les chercheurs ont constaté "que la 'ceinture d'épaule' des requin-chabots à taches blanches se balançait en arrière pour déplacer les aliments vers la gorge", précisément de 11 degrés. Invisible de l'extérieur, la ceinture d'épaule des requins est un morceau de cartilage en forme de "U", qui constitue le point d'attache de plusieurs muscles, situé sous la tête du poisson.

Vidéo de modélisation du phénomène observé sur un requin-chabot à taches blanches (Chiloscyllium plagiosum), à l'aide d'une technologie aux rayons X. (ARIEL CAMP & AL.)

>> Vidéo de l'équipe de chercheurs sur le site phys.org

On savait déjà que cette épaule contrôlait certaines nageoires de l'animal et était utile à la locomotion. Mais comme elle n'est pas directement reliée aux mâchoires ni même à la tête du poisson, les chercheurs ne pensaient pas qu'elle puisse également jouer un rôle dans l'alimentation. Or, "en tirant leur 'ceinture d'épaule' en arrière, les requins créent l'aspiration nécessaire pour pousser la nourriture vers le fond de leur gueule et dans le tube digestif", explique Ariel Camp, chercheur de l'Université Brown et auteur de l'étude. En revanche, jusqu'à preuve du contraire, les requins ne sont pas près de manger sur le pouce.