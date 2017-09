Rennes : une bonbonne de gaz retrouvée dans une voiture stationnée au moteur resté allumé

Une bonbonne de gaz a été retrouvée à l'intérieur d'une voiture stationnée dans une rue peu passante de Rennes, la rue du Docteur Joly, dimanche 3 septembre, a indiqué la préfecture d'Ille-et-Vilaine à franceinfo. La police a été alertée parce que la voiture, vide, était restée moteur allumé.

Personnes évacuées, habitants confinés

Un périmètre de sécurité a été mis en place dans le cadre de la vigilance vigipirate, des personnes évacuées, et les habitants du voisinage confinés chez eux, a précisé la préfecture. La police a demandé sur le réseau social Twitter aux passants d'éviter le secteur.

Vehicule suspect rue docteur Joly. Périmètre sécurité en place. Evitez le secteur. pic.twitter.com/yrqBTvWzIW — Police nationale 35 (@PoliceNat35) 3 septembre 2017

Les démineurs sont alors intervenus, et la police a indiqué quelques minutes plus tard que l'intervention était "terminée", et tout "danger écarté".

Véhicule suspect. Arrivée des démineurs. pic.twitter.com/ZgKVZHZzAL — Police nationale 35 (@PoliceNat35) 3 septembre 2017