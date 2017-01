Propos sexistes à l'université Lille 2 : "C'était sans doute pas subtil, mais cela restait de l'humour", déclare le professeur

Peut-on rire de tout ? C'est la question que doit se poser un professeur de droit de l'université de Lille 2. Mardi dernier, au début d'un cours d'histoire des idées politiques, l'enseignant lance, devant des centaines d'étudiants et après avoir tapoté sur son micro : "C'est comme les femmes, il faut taper deux fois pour qu'elles comprennent".

Le professeur a témoigné lundi 23 janvier sur France Bleu Nord. Il confirme avoir tenu ces propos mais explique qu'il s'agissait de second degré. "Sorti du contexte, ça peut paraître sexiste, pas subtil, mais c'est de l'humour, a déclaré l'enseignant. Jamais, je n'aurais pensé que cela puisse être pris au premier degré".

Un groupe le soutient sur les réseaux sociaux

Il a également présenté ses excuses à certains étudiants qui se sont dits choqués. Le professeur regrette que le président de l'université de Lille 2 l'ait publiquement condamné avant de l'avoir entendu.

Par ailleurs, une pétition en sa faveur a déjà recueilli 2 500 signatures et un groupe de soutien a vu le jour sur Facebook, rapporte France Bleu. Pour clore l'incident, il parlera de nouveau de ce qui s'est passé à ses étudiants. Le professeur ne s'interdit pas de faire un cours sur l'histoire des idées politiques du féminisme. "Mon but, c'est qu'on n'en parle plus, c'est que le mouvement contre le sexisme et les violences continue à défendre les bonnes causes, et que moi on me foute la paix", a-t-il conclu.