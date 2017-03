Pontarlier : une lycéenne se suicide après être sortie de garde à vue

Malgré son transport rapide à l'hôpital, elle n'a pas survécu. Une adolescente s'est suicidée chez elle à Pontarlier (Doubs). La lycéenne de 18 ans a été découverte pendue à son domicile par sa mère vendredi.

Elle venait de passer plusieurs heures en garde à vue, après été convoquée devant un juge pour sa participation à l'agression d'une jeune fille dans son lycée, a-t-on appris lundi 13 mars de source judiciaire.

Cette autre lycéenne avait été violemment rouée de coups de pieds et de coups de poing par le groupe d'adolescents pour une histoire de rivalité amoureuse. Elle avait été hospitalisée, et avait eu trois jours d'interruption temporaire de travail.

Une cellule d'écoute psychologique mise en place

Parmi les membres du groupe placé en garde à vue, cinq ont été remis en liberté avec une convocation devant le juge des enfants, dont la lycéenne qui s'est donnée la mort, et trois ont été remis en liberté sans poursuites judiciaires.

Une cellule d'écoute psychologique a été mise en place depuis lundi au lycée Xavier Marmier, a indiqué le recteur Jean-François Chanet dans un communiqué.

Ce dernier, qui se rendra sur place mardi, a également adressé "ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de cette jeune fille", et apporté "tout son soutien aux élèves et à la communauté éducative du lycée".