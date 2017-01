Poitiers : un ambulancier porte plainte après avoir été contrôlé pour excès de vitesse

Un ambulancier de Poitiers a décidé de porter plainte contre la police après avoir été contrôlé par la police pour excès de vitesse, rapporte France Bleu Poitou. Les faits remontent à mercredi 28 décembre.

Ce jour-là, le professionnel transporte une femme en détresse respiratoire au CHU de Poitiers quand il est arrêté à un carrefour. Selon le procureur de la République, face au "refus d'obtempérer" de l'ambulancier, l'un des policiers a sorti son arme de service.

Une enquête ouverte par le parquet

Le parquet a d'ores et déjà ouvert une enquête pour vérifier les conditions de l'urgence absolue de cette intervention. Le patron de l'entreprise affirme que le chauffeur était missionné par le Samu. Cela reste à déterminer. Cette donnée est essentielle car, contrairement aux véhicules de police, des pompiers et du Samu en situation d'urgence, une ambulance n'est pas autorisée à enfreindre le code de la route, à une exception près : lorsqu'elle est missionnée par le Samu et qu'il s'agit d'une "urgence vitale".