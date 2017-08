"Les policiers veulent du respect, davantage que des primes", assure Jean-Marc Falcone avant de quitter la police

La reconnaissance plutôt que l'argent. Le directeur de la police nationale, Jean-Marc Falcone, quittera ses fonctions à la fin août. Il sera remplacé par Eric Morvan. Avant de céder son poste, il a accordé un entretien au Figaro (lien abonnés), paru jeudi 3 août, dans lequel il estime que les policiers réclament surtout que leur métier soit respecté, davantage que des primes. .

Je l'affirme ici : je me suis déplacé dans une trentaine de commissariats en France (...). Or, à aucun moment, ils n'ont demandé des augmentations ou des primes. Ils demandaient juste à pouvoir accomplir leurs missions dans de bonnes conditions et que leur métier soit respecté.