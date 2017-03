Un chauffard fonce sur des policiers dans l'Hérault : quatre blessés, dont un grièvement

Le procureur de Béziers fait état de "quatre fonctionnaires" blessés mercredi soir dans la ville, lors d'une intervention sur un possible trafic de drogue. Selon France Bleu Hérault, l'un des policiers a été sérieusement touché, les trois autres le sont très légèrement.

L'homme, grièvement blessé aux jambes, s'est vu délivré trois jours d'ITT et 15 jours d'arrêt de travail. Le conducteur en cause a foncé sur le fonctionnaire, qui s'est retrouvé coincé entre ce véhicule et la voiture de police. Le chauffard a reculé et avancé à plusieurs reprises.

Le policier utilise son arme

Le policier a tiré dans les pneus du véhicule du malfaiteur, avant que l'un de ses collègues déplace la voiture de la BAC, permettant à l'agent de se libérer. Le chauffard a pris la fuite. Sa voiture a été retrouvée abandonnée un peu plus loin.