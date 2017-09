Des biscuits, une pomme : les policiers qui ont assuré la sécurité d'un déplacement d'Emmanuel Macron écœuré par leur maigre déjeuner

"Honteux, scandaleux ...", s'est indigné l'unité SGP police FO de Meurthe-et-Moselle sur sa page Facebook. Jeudi 7 septembre, L'Est Républicain se fait l'écho de la colère de policiers qui ont assuré la sécurité du déplacement d'Emmanuel Macron à Forbach (Moselle), lundi, à l'occasion de la rentrée des classes. En cause, le repas qu'ils ont reçu pendant cette mission : une pomme, un paquet de biscuits, une brique de jus de fruit et une petite bouteille d'eau.

Bref, un goûter d'écolier pour des policiers qui ont assuré la sécurité du président de "3h30 à 17h", selon le syndicat. Pour ces membres, "la photo ci-dessous illustre une fois de plus la considération de l'administration [pour les policiers]. Sachant que ceux-ci ont passé la journée entière sur un service d'ordre épuisant physiquement et psychologiquement."

"Les fonctionnaires ont droit à un forfait repas de 15,25 euros"

Interrogé par L'Est Républicain, le secrétaire départemental d’Unité-SGP-Police FO en Meurthe-et-Moselle, Abdel Nahass, a fait par de son intention d'"alerter le préfet délégué et saisir le CHSCT". "C’est toujours la Direction départementale de la sécurité publique qui reçoit [ici la Moselle] qui à la charge d’assurer la restauration", a-t-il expliqué. "Avec la possibilité de demander un remboursement à l’administration et en cas de déplacement hors du lieu de résidence, les fonctionnaires ont droit à un forfait repas de 15,25 €. Là, on en est loin !"

Comme consolation, poursuit le quotidien, l’administration devrait tout de même rembourser à hauteur du forfait ceux qui ont craqué pour un sandwich à la boulangerie du coin.