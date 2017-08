Ce que l'on sait de l'attaque qui a blessé six militaires à Levallois-Perret

Une voiture a foncé sur des militaires de l'opération Sentinelle, mercredi 9 août, aux alentours de 8 heures, à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Six militaires ont été blessés, dont trois plus gravement. Une opération de police est en cours pour tenter de retrouver le conducteur du véhicule en fuite. Selon la préfecture de police de Paris, il s'agit d'un "acte a priori volontaire". La section antiterroriste du parquet de Paris s'est par ailleurs saisie de l'enquête. Voici ce que l'on sait de cette agression.

Que s'est-il passé ?

Un véhicule a foncé sur plusieurs militaires aux alentours de 8 heures, selon la préfecture de police et la préfecture des Hauts-de-Seine. La voiture a renversé les militaires alors qu'ils s'apprêtaient à monter en voiture pour prendre leurs fonctions. L'attaque a eu lieu devant un "immeuble social ancien des années 1950" où résident régulièrement des soldats de l'opération Sentinelle, place de Verdun, derrière le parc de la Planchette, près de la mairie de Levallois-Perret.

Le conducteur a ensuite pris la fuite dans son véhicule. Une opération de police est toujours en cours pour tenter de le retrouver. Selon Patrick Balkany, le maire de Levallois-Perret, interrogé par franceinfo, il s'agit d'une voiture de marque BMW. L'élu des Républicains assure que la voiture était prépositionnée place de Verdun, mercredi matin, quand elle a foncé sur les militaires.

La section antiterroriste du parquet de Paris a ouvert une enquête "en flagrance des chefs de tentative d'assassinats sur personnes dépositaires de l'autorité publique en lien avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle".

Quel est le bilan ?

L'attaque a fait six blessés. Il s'agit de six soldats "du 35e régiment d'infanterie de Belfort", a expliqué Florence Parly, la ministre des Armées, dans un communiqué. Trois d'entre eux sont plus gravement blessés et ont été transportés à l'hôpital d'instruction des armées Percy, à Clamart (Hauts-de-Seine). Les autres militaires ont également été hospitalisés. Le pronostic vital des blessés n'est pas engagé, a confirmé la préfecture de police de Paris auprès de franceinfo.

Quelles sont les réactions ?

Florence Parly, la ministre des Armées, a condamné "avec la plus grande fermeté cet acte lâche qui n'entame en rien la détermination des militaires à oeuvrer pour la sécurité des Français". Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a annoncé sur Twitter qu'il se rendrait "au chevet des militaires blessés", en compagnie de sa collègue du gouvernement.