Policiers agressés à Viry-Châtillon : onze suspects interpellés dans le quartier de la Grande Borne, à Grigny

Onze suspects ont été interpellés, mardi 17 janvier, dans l'enquête sur l'agression de policiers à Viry-Châtillon (Essonne), le 8 octobre dernier, selon les informations de franceinfo, qui évoquait dans un premier temps dix gardes à vue. Il s'agit de jeunes ayant entre 17 et 19 ans. Neuf de ces interpellations, qui se sont déroulées sans incident, ont été réalisées à Grigny, dans le quartier de la Grande Borne, et les deux dernières à Etampes et dans une commune de Seine-et-Marne.

Quatre policiers effectuant une mission de surveillance dans leurs voitures avaient été blessés par une quinzaine de jeunes armés de cocktails Molotov. Deux fonctionnaires de police avaient été sérieusement brûlés. Les policiers surveillaient une caméra installée à un carrefour connu pour être le lieu de vols avec violences sur des automobilistes, en lisière de la Grande Borne, cette cité difficile, à cheval sur les communes de Viry-Châtillon et Grigny.

Le 3 décembre 2016, un adolescent de 17 ans avait été mis en examen pour complicité de meurtre, puis écroué. C'est lui qui aurait fourni l'essence utilisée pour fabriquer les cocktails Molotov lancés sur les policiers. Il avait été remis en liberté le 13 décembre. Un autre adolescent a également été interpellé. Il avait été placé sous le statut de témoin assisté.