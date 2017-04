Attaque à Viry-Châtillon : les deux policiers grièvement brûlés décorés de l'Ordre du mérite

Les deux policiers gravement brûlés lors de l'attaque aux cocktails Molotov, début octobre à Viry-Châtillon (Essonne), ont reçu la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite mardi 4 avril. "Aucune violence commise à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique ne restera impunie, a déclaré le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl, lors de la cérémonie qui s'est déroulée place Beauvau. Quand on attaque un policier, on attaque la France. Elle ne l'accepte pas. Et ne l'acceptera jamais."

Quinze personnes toujours incarcérées

Les deux policiers effectuaient une mission de surveillance à la Grande Borne, une cité difficile à cheval sur les communes de Viry-Châtillon et Grigny, lorsqu'ils ont été attaqués, le 8 octobre dernier. Le premier policier, un adjoint de sécurité de 28 ans, a subi plusieurs greffes de la peau et passé une dizaine de jours sous coma artificiel à l'hôpital Saint-Louis (Paris). Il a ensuite intégré un centre de réadaptation en Seine-et-Marne. L'autre agent, une gardienne de la paix de 39 ans, avait également été grièvement brûlée et soignée plusieurs jours à l'hôpital Saint-Louis.

Deux autres agents, qui occupaient une seconde voiture également visée par des cocktails Molotov, avaient été moins gravement touchés. Selon le ministre de l'Intérieur, quinze personnes soupçonnées d'appartenir au groupe d'agresseurs sont toujours incarcérées.