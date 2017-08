Piétons renversés à Marseille : ce que l'on sait de l'enquête

Une camionnette a foncé sur deux Abribus lundi à Marseille, tuant un piéton et blessant un autre avant d'être intercepté sur le Vieux-Port par la police qui a interpellé le conducteur. L'acte ne serait pas terroriste selon le parquet qui s'oriente plutôt vers une "piste psychiatrique". Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de ce drame.

Que s'est-il passé ?

Un fourgon Renault a foncé sur un premier Abribus à la cité Val Plan, dans le 13e arrondissement, au nord-est de Marseille, lundi entre 8h30 et 9h30. Puis la même voiture a foncé sur un autre Abribus dans le 11e arrondissement. Le véhicule a été immobilisé par la police au bout du Vieux-Port, quelques minutes plus tard, et la brigade anti-criminalité a procédé à l'interpellation du conducteur. La camionnette était volée, selon le parquet.

"Opération de police en cours, a tweeté peu après la police des Bouches-du-Rhône. Evitez le secteur Vieux-Port boulevard Charles Livon." Selon des journalistes de l'AFP sur place, le secteur du Vieux-Port a été complètement bouclé du quai de Rive-Neuve jusqu'au palais du Pharo et de nombreux effectifs de police étaient sur place, ainsi que des pompiers et des militaires. Une centaine de policiers ont été mobilisés pour l'intervention.

Quel est le bilan ?

La femme percutée dans le premier Abribus a été grièvement blessée et hospitalisée pour une fracture du bassin, selon le parquet. La femme qui a été fauchée dans le second Abribus, âgée de 41 ans, est morte des suites de ses blessures.

Que sait-on du suspect ?

L'homme arrêté est né en 1982 à La Tronche, près de Grenoble, et vit près de La Mure (Isère). Il serait "défavorablement connu des services de police", pour des affaires de vol, de stupéfiants, et port d'armes. Selon les premiers éléments de l'enquête, il n'y a "aucun élément permettant de qualifier cet acte d'acte terroriste", a déclaré le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux à l'AFP. Les polices judiciaires de Marseille et de Lyon ont été saisies.

Il a indiqué que l'enquête "s'orientait plutôt vers une piste psychiatrique", un "courrier en lien avec une clinique psychiatrique de la région" ayant été découvert sur la personne interpellée. Le suspect suivait une thérapie dans un établissement psychiatrique de Marseille a précisé le procureur à franceinfo. Il s'est rendu sans opposer de résistance.