Paris : deux hommes retrouvés égorgés, un proche interpellé

Deux hommes ont été retrouvés morts à Paris, rue de Montreuil, dans le 11e arrondissement, vendredi 17 mars. Un suspect a été interpellé. Il fait partie de la même famille que les victimes, selon les informations recueillies par franceinfo. La police judiciaire a été chargée de l'enquête.

Un corps a été découvert dans une cour d'immeuble et le second devant le bâtiment. Un journaliste du Parisien, a interrogé des témoins sur place.

"Je suis descendue, j'ai vu un corps dans le hall et un autre dans la cour. Il y avait du sang partout", raconte une habitante — Romain Baheux (@RBaheux) 17 mars 2017

La préfecture de police de Paris a écarté la piste terroriste, précisant qu'il s'agissait, "à ce stade", d'un "drame familial". Les enquêteurs cherchent à comprendre les motivations du suspect et à retrouver l'arme blanche qui a été utilisée.

La brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la police judiciaire et les secours ont établi un dispositif de sécurité et ont coupé la circulation sur près de 200 m dans la rue de Montreuil.