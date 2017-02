Pacifique : quatre naufragés sauvés après un mois de dérive

Un pilote d'hélicoptère a découvert par hasard dans l'océan Pacifique deux bateaux de naufragés, dont l'un dérivait depuis 28 jours, rapporte, jeudi 23 février, le Marshall Islands Journal (en anglais). Il était en train de rechercher des bancs de thon pour le compte d'un chalutier au large des îles Marshall quand il est tombé par hasard sur les deux embarcations la semaine dernière, ce qui a permis de secourir trois pêcheurs et un adolescent.

Kiribati teen rescued after 11 days adrift at sea with no food in 15-foot boat with motor he didn't know how to usehttps://t.co/Ze53xjQCWO