Normandie et Bretagne : 28 églises victimes d'un voleur de troncs

Un habitant de Saint-Lô (Manche) a été arrêté jeudi 27 juillet par les gendarmes, rapporte France Bleu Cotentin. Il avait volé pour au moins 7 500 euros de dons de paroissiens, dans 28 églises de la Manche, du Calvados et d'Ille-et-Vilaine en deux ans. Il sera convoqué devant un juge en octobre prochain.

L'affaire a démarré en 2014. Un responsable de l'église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Sauveur-le-vicomte (Manche) a constaté une différence entre l'argent retrouvé dans le tronc de l'église et le nombre de cierges utilisés par les fidèles, rapporte France Bleu Cotentin.

28 églises de Normandie et Bretagne touchées

En 2016, ça recommence. Le responsable de l'église installe des balles de ping-pong au fond du tronc pour empêcher le ou les voleurs de se servir trop facilement. Quelques jours plus tard, les balles de ping-pong ont été brûlées pour récupérer l'argent plus facilement. Fin 2016, une plainte est déposée. En tout, le pilleur de troncs a sévi dans 28 églises de Normandie et Bretagne.

L'homme qui a été arrêté jeudi 27 juillet ne nie pas les faits. Il raconte même aux enquêteurs son modus operandi. Il utilisait une tige de métal et de l'adhésif double face pour retirer les dons des paroissiens du tronc.