Nantes : une policière percutée par une voiture, le suspect blessé par balle et interpellé

Une policière de 38 ans a été blessée, samedi 15 avril, près de Nantes (Loire-Atlantique), par le chauffeur d'un véhicule signalé volé dans la nuit. Un de ses collègues a tiré et blessé le suspect qui prenait la fuite, selon la police. L'homme d'une vingtaine d'années a été interpellé et placé en garde à vue quelques heures plus tard.

Le suspect a forcé le barrage qui devait l'arrêter

Les faits se sont déroulés à Saint-Herblain, dans la banlieue de Nantes, peu avant 7 heures, selon les informations de Presse Océan. Le chauffeur, au volant d'une berline dont le vol avait été signalé, a percuté la policière, qui a été blessée aux jambes. Selon nos informations, elle se trouvait à l'arrière d'une voiture de police quand celle-ci a été percutée par un véhicule dont le chauffeur cherchait à échapper à un barrage, mis en place justement pour l’arrêter. Les jours de cette agent de police, transportée à l'hôpital, ne sont pas en danger.

L'un des fonctionnaires de police qui l'accompagnaient a tiré sur le véhicule qui prenait la fuite. Le chauffeur a été blessé à l'omoplate par balle. Il a malgré tout continué sa course folle pendant un kilomètre avant de prendre la fuite à pied et de s'écrouler, selon nos informations. Il a été interpellé deux heures plus tard, dans la commune de Saint-Herblain, "pas très loin de chez lui", selon la police. Le pronostic vital de cet homme, défavorablement connu des services de police pour des faits de vols, violences avec armes et stupéfiants, n'est pas engagé.