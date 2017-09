Nantes : arrestation de deux jeunes hommes soupçonnés d'avoir agressé une contrôleuse dans le tramway, mi-août

Deux jeunes hommes de 16 et 17 ans ont été interpellés jeudi 31 août, dans le cadre de l'enquête sur l'agression d'une contrôleuse dans le tramway de Nantes, le 12 août, rapporte France Bleu Loire Océan. Ces violences avaient incité les collègues de la victime à exercer leur droit de retrait le 14 août, provoquant d'importantes perturbations sur le réseau TAN.

Les deux suspects, de nationalité ivoirienne, ont été identifiés via les caméras de vidéosurveillance du tramway. Un jeune homme de 16 ans a été interpellé à Nantes et son complice à Angers. Tous les deux sont inconnus de la justice et reconnaissent les faits.

Les deux suspects doivent comparaître devant un juge des mineurs

L'auteur du coup, âgé de 17 ans, a expliqué aux enquêteurs avoir cherché à se dégager de l'emprise de la contrôleuse en lui assénant un coup de poing, et l'avoir blessée avec sa chevalière. Les deux jeunes hommes doivent comparaître devant un juge des mineurs le 22 septembre.

La jeune femme de 29 ans avait reçu plusieurs coups à la tête en essayent de retenir un passagers qui essayait de s'enfuir lors d'un contrôle. Elle avait dû se faire poser plusieurs points de suture.