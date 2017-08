Nancy : un faux avocat démasqué après des plaintes pour escroqueries

Un ressortissant libanais a été placé en garde à vue lundi 28 août rapporte France Bleu Sud Lorraine. Il est soupçonné d'avoir exercé illégalement la profession d'avocat. Chez lui, les enquêteurs ont retrouvé une robe d'avocat et de faux documents d'identité.

L'histoire débute en mai dernier : le parquet de Nancy reçoit un signalement de ses confrères. L'ordre des avocats s'étonne de l'installation d'un certain Maître Zitouni Aisssaoui dans la ville. Dans le même temps, quatre plaintes sont déposées pour escroquerie par des clients de l'homme. Et pour cause : Maître Zitouni Aissaoui est normalement une femme, inscrite au barreau de Paris. Elle n'exerce plus depuis sept ans.

Études de droit pendant cinq ans

L'homme refuse pour l'instant le prélèvement d'ADN et la prise de ses empreintes digitales, mais reconnaît s'être fait passer pour une autre personne. Il affirme avoir étudié le droit en France pendant cinq ans et avoir décidé de se lancer dans le métier d'avocat fin 2016 après avoir rencontré l'amour à Nancy.

Placé sous contrôle judiciaire, il comparaîtra le 26 septembre. Le faux avocat risque jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende.