Nancy : trois jeunes blessés aux jambes après avoir été percutés par une voiture à la sortie d'une boîte de nuit

Deux jeunes femmes de 25 et 26 ans et un jeune homme de 20 ans ont été blessés aux jambes dimanche 18 juin dans la matinée après avoir été percutés par un véhicule, devant une discothèque du centre-ville de Nancy (Meurthe-et-Moselle), rapporte France Bleu Lorraine. Le pronostic vital des victimes n'est pas engagé. La voiture ne s'est pas arrêtée et son conducteur est activement recherché par la police.

Les trois victimes ont été transportées à l'hôpital. Elles souffrent de fractures aux jambes et aux chevilles.

La voiture n'a pas délibéremment foncé sur les jeunes

Les faits se sont produits vers 5 heures du matin. Les trois piétons étaient assis sur le trottoir qui fait face à la discothèque "Le Chat Noir", situé rue Jeanne d'Arc, un axe particulièrement fréquenté du centre-ville de Nancy, non loin de la gare.

D'après une source proche de l'enquête interrogée par France Bleu Lorraine, les images enregistrées par les caméras de vidéo-surveillance montrent que la voiture n'a pas délibéremment foncé sur les jeunes.

Le véhicule aurait plutôt heurté, et peut-être même sans s'en rendre compte, les jambes des piétons qui dépassaient du trottoir. La voiture et son conducteur sont activement recherchés par la police. L'enquête est confiée à la police de Nancy.