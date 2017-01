Montpellier : elle trouve la recette d'une supérette dans la rue et rapporte les milliers d'euros à la police

Le gérant d'une supérette de l'avenue Jean-Mermoz à Montpellier, qui avait perdu sa recette journalière dans la rue, l'a récupérée grâce à l'honnêteté d'une femme qui l'a ramenée à la police, selon une information de France Bleu Hérault.

Vendredi matin, alors qu'il va déposer à pied la recette de sa supérette à la banque, le commerçant égare l'enveloppe, avec à l'intérieur des chèques et 2 430 euros en liquide. Entre temps, une femme qui se promène dans la rue tombe sur l'enveloppe et l'ouvre. Elle découvre alors la recette et, en voyant l'adresse de la supérette indiquée dessus, elle décide de la rapporter au commissariat.

Le gérant a reçu un coup de téléphone une heure et demie plus tard lui indiquant que sa recette l'attendait au poste de police. Pour la remercier, le commerçant a proposé ce week-end à la dame de 56 ans une récompense financière. Récompense qu'elle a refusée.