Montélimar : un père de famille soupçonné d'avoir abusé de ses deux fils et de onze de leurs amis

Un père de famille de Montélimar est soupçonné d'avoir abusé sexuellement de ses deux fils et de onze de leurs jeunes amis. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire pour viols et agression sexuelles sur mineurs. Le suspect, agé de 37 ans, a été interpellé mercredi 18 janvier, précise France Bleu Drôme Ardèche jeudi.

#Montélimar : un père de famille soupçonné de viols sur ses deux fils et onze de leurs amis, tous mineurs. https://t.co/15qZ4hissS pic.twitter.com/rf5Dx2em3w — FBleuDrômeArdèche (@francebleuDA) 26 janvier 2017

Les viols et agressions sexuelles se seraient déroulés au domicile du père de famille, dans le centre-ville de Montélimar. Ces abus auraient duré près de neuf ans entre 2008 et aujourd'hui selon France Bleu Drôme Ardèche.

Le père d'une des victimes a surpris une conversation et a dénoncé le pédophile présumé. Pendant sa garde à vue, l'homme, qui est informaticien, a avoué une partie des faits en indiquant notamment avoir filmé certains de ses actes.