Meurthe-et-Moselle : quinze personnes touchées par la foudre, deux blessés graves

Une quinzaine de personnes a été frappée par la foudre samedi 2 septembre à Azerailles, dans la Meurthe-et-Moselle, pendant une fête locale. Selon les informations de France Bleu Sud Lorraine, la foudre est tombée vers 16h sur un petit chapiteau pendant le festival Le Vieux Canal.

Quinze personnes étaient en train de se promener en gyropode -un transporteur électrique à deux roues- quand la pluie et la grêle se sont invitées, les obligeant à se réfugier sous un chapiteau situé sous un arbre. C'est là que la foudre est tombée, blessant les festivaliers.

L'évènement annulé

Les victimes ont été transportées vers les hôpitaux de Lunéville, Nancy (Meurthe-et-Moselle) et Saint-Dié (Vosges). La préfecture de Meurthe-et-Moselle fait état de deux blessés graves, de 12 blessés légers et d'une personne "impliquée". Les 150 autres personnes présentes sur le festival ont été évacuées, beaucoup très choquées. Soixante pompiers et une quinzaine de gendarmes ont été mobilisés sur place pour procéder aux évacuations.

Les organisateurs du Festival et la mairie d'Azerailles ont décidé d'annuler l'événement. Depuis vendredi 1 septembre, le festival du Vieux Canal proposait de nombreuses animations et des concerts dont Pony Pony Run Run, Ayya, Black Bones ou encore La Casa Bancale.