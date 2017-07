Mayenne : l'animal recherché par les gendarmes serait une lionne ou un jeune lion

Les gendarmes de la Mayenne ont déployé un dispositif de recherches jeudi, après qu'un routier a signalé la présence d'un lion en rase campagne, rapporte France Bleu Mayenne. Selon plusieurs témoignages rapportés par nos confrères samedi 22 juillet, il s'agirait d'une lionne ou d'un jeune adulte. L'animal n’aurait pas de crinière mais serait trop grand pour être un lionceau.

Des biches seraient brusquement sorties du bois

"Un agriculteur du secteur de Vaiges nous a dit avoir vu une lionne dans un champ, explique à France Bleu Mayenne le colonel David Bièvre qui commande le groupement de gendarmerie départemental de Mayenne. Dans le même secteur, une dame nous a appelés, effrayée : elle a entendu un bruit qu’elle décrit comme un rugissement. Son chien se serait mis à hurler et des biches seraient brusquement sorties du bois en face de chez elle."

Aucun cirque dans les environs

"Il n'est pas impossible que cet animal soit un NAC, les Nouveaux Animaux de Compagnie. Il a pu être importé illégalement très petit... Si tel est le cas, il faut absolument que le propriétaire nous contacte de toute urgence pour qu'on puisse mieux cibler l'animal... et éviter qu'un drame se produise", a-t-il ajouté. Il n y a aucun cirque stationné en ce moment à Mayenne et les refuges animaliers n'ont pas signalé de disparitions d'animal. Jeudi matin vers 9h30, un chauffeur routier avait contacté la brigade de gendarmerie de Vaiges, affirmant avoir vu un lion d'un mètre de haut en passant à Saint-Jean-sur-Erve, à l'est de Laval. Les gendarmes ont pris l'affaire au sérieux, et une quinzaine de militaires, assistés d'une équipe cynophile, ont été mobilisés pour une chasse au lion.