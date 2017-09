Marseille : jugeant le service trop lent, ils ouvrent le feu dans le restaurant

Le service n'allait pas assez vite à leur goût. Deux hommes ont ouvert le feu, dimanche 3 septembre, dans un restaurant de Marseille (Bouches-du-Rhône), rapporte Le Parisien. L'un des employés de l'Istanbleu a été blessé à la cuisse, mais ses jours ne sont pas en danger. Les auteurs ont pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre.

Tout a commencé 45 minutes avant la fusillade, raconte le quotidien. Quatre clients se plaignent de la lenteur du service dans ce fast-food des quartiers nord de la ville. Excédés, ils quittent les lieux en promettant au personnel de lui régler son compte. La menace est mise à exécution un peu plus tard dans la soirée. Un homme fait irruption dans le restaurant, une arme à la main.

Le tireur ouvre le feu sur le gérant et ses employés, mais son arme s'enraye. Le personnel du restaurant tente de l'immobiliser, mais il parvient cependant à fuir, protégé par son complice en scooter qui ouvre lui aussi le feu sur l'établissement. Selon Le Parisien, un pistolet de calibre 7,65 et six douilles ont été retrouvés sur les lieux.