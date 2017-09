Loire-Atlantique : un marin porté disparu au large de Saint-Nazaire

Un marin est porté disparu au large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), a rapporté France Bleu Loire Océan dimanche 3 septembre. Le navire gazier Eships Shamal d'une longueur de 116 mètres immatriculé à Gibraltar a donné l'alerte vers 12h30.

Un hélicoptère et une vedette mobilisés

Un de ses marins serait passé par dessus bord, alors que le navire se trouvait en mouillage au large, à 7,5 nautiques (environ 14 kilomètres) de la Pointe de Saint-Gildas. Il s'agit d'une zone d'attente du port de Saint-Nazaire, a précisé France Bleu Loire Océan.

Le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) d’Etel a été alerté. Il a diffusé un message pour tenter de retrouver l'homme disparu. Des moyens nautiques et aériens sont mobilisés. Un hélicoptère d’alerte Dauphin de la Marine nationale basé à La Rochelle est actuellement engagé ainsi que la vedette SNS de l’Herbaudière de Noirmoutier et celle de Pornichet.