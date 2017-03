Le panneau au sommet du mont Ventoux volé

Le panneau indiquant le sommet du mont Ventoux, dans le Vaucluse, a été dérobé, annonce France Bleu Drome Ardèche. Le vol a été découvert dimanche 19 mars dans la matinée par Sandra Martin, championne de France de trail qui s'entraînait sur le mont. "Un outrage, un sacrilège" pour les amoureux du Ventoux, affirme l'athlète.

Les cyclistes et les randonneurs ont pris l'habitude de se photographier devant le panneau une fois arrivé au sommet, pour immortaliser leur ascension. C'est la première fois que ce panneau est volé, selon Bruno Paul, le responsable de l'équipement du Ventoux.

Un nouveau panneau sera mis en place dans quelques semaines... avec une petite modification : il indiquera 1897,1 mètres d'altitude, et non 1911 mètres comme sur le précédent, afin de correspondre au point le plus haut de la route, et non du sommet de la montagne.