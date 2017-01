Le commissariat de Grasse évacué plusieurs heures à cause de fissures

Le commissariat de Grasse (Alpes-Maritimes) a été inauguré il y a moins de dix ans. Pourtant, une cinquantaine d'agents de police ont dû quitter les lieux en urgence, lundi 2 janvier, en raison de craintes sur la structure du bâtiment. "Le carrelage a sauté en deux endroits différents", explique Laurent Laubry, délégué du syndicat Alliance, contacté par franceinfo. La hiérarchie a appelé les pompiers et le bâtiment a été évacué", par mesure de précaution.

"Il n'y avait plus de radio, plus rien"

Après cette menace,des experts et des architectes ont été dépêchés sur place, afin de de trouver les causes de l'incident. En vain. Les agents ont finalement réintégré le commissariat vers 18 heures. Pendant une partie de l'après-midi, aucun policier n'a donc pu remplir ses fonctions. "C'est la première fois que je vois ça, résume le délégué. Pendant plusieurs heures, il n'y avait plus de radio, plus de service, plus rien. C'est très embêtant."

Cette situation plutôt insolite sur un bâtiment récent, alors la vétusté des vieux commissariats fait souvent grincer les dents des policiers. "Il y a eu beaucoup de malfaçons constatées lors de la livraison du commissariat, ajoute Laurent Laubry. Ce qui se passe ne nous surprend pas." Des analyses plus poussées seront prochainement menées pour en apprendre davantage. Mais comme l'indique France Bleu Azur, ces fissures pourraient être liées aux récentes secousses sismiques.