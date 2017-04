La Réunion : deux policiers blessés par un homme "soupçonné de radicalisation" islamiste

Jeudi 27 avril à six heures, deux policiers ont été légèrement blessés à Saint-Benoît, sur l'île de la Réunion, par un homme "soupçonné de radicalisation" islamiste. Ce dernier leur a tiré dessus au moment de son interpellation, a annoncé la préfecture de l'île. L'homme a également été touché et a été pris en charge par les secours afin d'être soigné avant d'être entendu par les inspecteurs de police, rapporte Réunion 1ère.

#jtrun la cellule antiterroriste du parquet de Paris saisie après arrestation d'un jeune radicalisé #lareunion pic.twitter.com/JuGYr354ND — Nathalie Rougeau (@NatRougeau) 27 avril 2017

"L'intervention du groupe d'intervention de la police nationale (GIPN) a eu lieu vers 6 heures. L'homme a refusé de se rendre et a tiré au fusil sur les forces de l'ordre", a rapporté la préfecture, précisant que les policiers avaient "riposté" et "maîtrisé l'assaillant", un homme d'une vingtaine d'années qui "se serait converti assez récemment à l'islam". Les fonctionnaires sont intervenus pour arrêter cet homme, après qu'il a été signalé, via la plateforme internet officielle Pharos pour des propos faisant l'apologie du terrorisme. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie.

Des produits entrant dans la composition d'explosifs saisis

Lors de la perquisition qui a suivi cette arrestation, les enquêteurs ont retrouvé des produits entrant dans la composition d'explosifs. Les inspecteurs de la Sûreté départementale attendent désormais que le suspect soit remis de ses blessures pour l’entendre sur les raisons de son armement et sur ses intentions. Les gendarmes de la compagnie locale enquêtent, de leur côté, sur les circonstances dans lesquelles s’est déroulée cette fusillade.