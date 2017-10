"Air Cocaïne" : le Français Christophe Naudin condamné à cinq ans de prison par la justice de la République dominicaine

Le Français Christophe Naudin a été condamné, jeudi 26 octobre, à cinq ans de prison par la justice de la République dominicaine. L'expert en sûreté aérienne était poursuivi pour "association de malfaiteurs et violation de la loi sur les drogues", en raison de sa participation à la fuite des pilotes d'"Air Cocaïne" en octobre 2015.

Christophe Naudin était jugé pour participation à la conception du plan ayant permis en octobre 2015 l'évasion de République dominicaine de Bruno Odos et Pascal Fauret, qui avaient tous deux été condamnés à vingt ans de réclusion par la justice dominicaine dans le cadre de cette même affaire "Air Cocaïne". Les deux pilotes étaient rentrés en France avant leur procès en appel, avec l'aide de Christophe Naudin, du député européen Aymeric Chauprade, ancien membre du Front national, et de Pierre Malinowski, assistant parlementaire d'Aymeric Chauprade et de Jean-Marie Le Pen.

Le juge José Alejandro Vargas a validé, jeudi 26 octobre, un accord entre la défense de Christophe Naudin et le parquet général dominicain, aux termes duquel le Français avait accepté en avril de reconnaître sa culpabilité, de faire cinq ans de prison et de payer à l'Etat dominicain une amende de 33 000 dollars (un peu plus de 28 000 euros). Le juge a ordonné que Christophe Naudin purge sa peine dans la prison de Najayo, près de Saint-Domingue, où il est détenu depuis mars 2016 après son extradition vers la République dominicaine par l'Egypte. L'accord avec le parquet général prévoit la possibilité qu'il purge sa peine dans une prison française si la France en fait la demande. L'avocat de Christophe Naudin, Miguel Valerio, a déclaré que son client était satisfait de la décision du tribunal, mais il n'a pas dit s'il allait lancer une demande pour son extradition vers la France.