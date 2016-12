La classe politique, unanime, salue la grâce totale accordée à Jacqueline Sauvage

Un rare moment d'unanimité politique. La décision de François Hollande d'accorder la grâce totale accordée à Jacqueline Sauvage est saluée, mercredi 28 décembre, par l'ensemble de la classe politique. Condamnée à dix ans de prison pour le meurtre de son mari violent, la sexagénaire a quitté discrètement en mercredi, en fin d'après-midi, le centre pénitentiaire de Réau (Seine-et-Marne), à bord d'une voiture banalisée

Si la décision du chef de l'Etat divise magistrats et avocats, elle est saluée par des personnalités politiques de tous bords, du Parti socialiste au Front national en passant par Les Républicains. En voici une sélection.

Des élues Les Républicains

- Valérie Boyer, porte-parole Les Républicains et membre du comité de soutien à Jacqueline Sauvage : "Je pense que la demi-mesure qui avait été prise l'année dernière n'avait permis de satisfaire ni les juges, ni l'appareil judiciaire, ni Mme Sauvage et sa famille, et qu'aujourd'hui François Hollande prend enfin une décision complète. Il fait en sorte que son droit de grâce, qui est prévu par la Constitution, puisse s'exercer pour Mme Sauvage, qui est devenue un symbole, un symbole des femmes battues, un symbole des victimes."

- Valérie Pécresse, présidente (LR) de la région Ile-de-France :

Enfin la dénonciation de l'omerta dont les femmes victimes de violence font l'objet entendue. Décision forte & juste pour Jacqueline Sauvage https://t.co/1Oi0d3x52A — Valérie Pécresse (@vpecresse) 28 décembre 2016

Au Front national

Florian Philippot, vice-président du Front national :

#JacquelineSauvage : enfin ! Une bonne décision ! — Florian Philippot (@f_philippot) 28 décembre 2016

Gilbert Collard, député apparenté FN :

Jacqueline Sauvage graciée, justice désavouée; avec toutes les crapules libres,Hollande pouvait bien la gracier: Son seul moment de grâce ! pic.twitter.com/e450OeO853 — Gilbert Collard (@GilbertCollard) 28 décembre 2016

Marine Le Pen, présidente du FN :

#JacquelineSauvage : une décision sage... mais tardive. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 28 décembre 2016

En passant par les candidats à la primaire du Parti socialiste et de ses alliés

Arnaud Montebourg, candidat à la primaire organisée par le PS :

Je me rejouis de la grâce de Jacqueline Sauvage par @fhollande . Combattons sans relâche les violences faites aux femmes ! — Arnaud Montebourg (@montebourg) 28 décembre 2016

Manuel Valls, candidat à la primaire organisée par le PS :

Je salue la décision humaine du Président concernant Jacqueline Sauvage. Continuons à combattre les violences faites aux femmes. — Manuel Valls (@manuelvalls) 28 décembre 2016

Sylvia Pinel, candidate à la primaire organisée par le PS :

#JacquelineSauvage : Je salue la décision de François Hollande #droitdegrace — Sylvia PINEL (@SylviaPinel) 28 décembre 2016

Vincent Peillon, candidat à la primaire organisée par le PS :

La #grâce accordée à Jacqueline Sauvage est une très bonne nouvelle que je tiens à saluer, une décision courageuse. — Vincent Peillon (@Vincent_Peillon) 28 décembre 2016

Benoît Hamon, candidat à la primaire organisée par le PS :

Sans oublier Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise à l'élection présidentielle : "Je suis heureux de la grâce complète accordée à Jacqueline Sauvage. Comme d'autres, à l'appel du comité et d'Eva Darlan, j'avais réclamé que le président sorte de la demi-mesure d'une grâce 'partielle'. Il l'a fait. C'est une décision juste, par-delà la loi écrite, par-delà le bien et le mal, en conscience. Je félicite le comité et Eva Darlan pour leur courageuse et inflexible opiniâtreté."

Le centre

Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI :

#JacquelineSauvage @fhollande a eu raison d'accorder une grâce totale à cette femme dont le martyr a été compris par tous les français. — JC Lagarde (@jclagarde) 28 décembre 2016

Ou encore Nicolas Dupont-Aignan

Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et candidat à la présidentielle :