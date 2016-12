DIRECT. Après sa grâce totale, Jacqueline Sauvage sera libérée à 18 heures

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SAUVAGE

: Au tour de Manuel Valls, ancien Premier ministre devenu candidat à la primaire de la gauche, de réagir à la grâce présidentielle de Jacqueline Sauvage.

: "Déjà, la grâce partielle, ce n'était pas terrible mais là, la grâce totale, quelques mois après, n'a aucun sens. C'était soit la grâce totale tout de suite, soit rien. Le président de la République passe outre la possibilité donnée à la justice de libérer Jacqueline Sauvage, on se rend compte en fait que c'était un ordre."





Toujours contactée par franceinfo, la secrétaire générale de l'USM, Céline Parisot, est quant à elle beaucoup plus critique. "C'est inadmissible, d'une hypocrisie totale", dénonce-t-elle.

: Contactée par franceinfo, Marie-Jane Ody, vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats (USM) s'étonne de la décision du président de la République : "C'est assez curieux, il aurait pu accorder cette grâce totale il y a quelques mois. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait la première fois ?"



Néanmoins, cette dernière explique que la possibilité d'accorder une grâce est "dans les attributions du président de la République, c'est dans la Constitution".

: Graciée dans l'après-midi par François Hollande, Jacqueline Sauvage quittera la prison de Réau (Seine-et-Marne) d'ici quelques minutes, indique sur Twitter la journaliste spécialiste Justice de franceinfo. Le parquet de Melun annonce pour sa part que la libération interviendra dans la soirée.

: Les candidats à la primaire à gauche réagissent à leur tour à la grâce présidentielle accordée à Jacqueline Sauvage. Vincent Peillon, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg ont salué la décision sur Twitter.

: Avez vous déja reçu des coups au quotidien pendant plusieurs années ?Comment l'instinct de survie se manifeste-t'il dans ce cas, selon vous ? Peut on comprendre, tolérer et accepter exceptionnellement le meurtre d'un bourreau inhumain et raccourcir la peine de prison qui en découle ?

: Madame Sauvage a commis un meurtre : elle devait être sanctionnée. Mais les circonstances atténuantes dictaient une sanction plus légère. François Hollande a eu raison de lui permettre de retrouver la liberté .... et sa famille.

: Il est clair qu'on devrait pouvoir compter sur les forces de l'ordre dans des cas comme celui-ci. Cependant la realité est autrement. Elle etait en danger, et impuissante. Beaucoup trop de femmes meurent sous les coups de leurs conjoints. Dans ce cas, c'etait elle ou lui. C'est au systême de changer, mais cette femme n'a pas sa place en prison.

: Je suis très contente de cette nouvelle. Au moins, il as fait quelque chose du bien pour cette femme dans son mandat de président. Elle mérite d'être avec ses filles.

: Il y a tout de même ingérence du pouvoir exécutif dans les affaires pénales qui ne doivent relever que du pouvoir judiciaire. Le juge d'application des peines n'avait pas reçu sa demande de libération conditionnelle. Le président de la République est-il plus compétent qu'un magistrat pour accorder sa libération à une personne coupable de meurtre ?

: Dans les commentaires, vous débattez vivement sur la grâce de Jacqueline Sauvage. Voici quelques-uns des (TRES nombreux) messages qui nous parviennent.

: Si on peut comprendre la souffrance subie par cette femme pendant autant d'années, la grâce totale apparaît comme un permis de tuer. La grâce partielle déjà accordée permettait de respecter la décision du tribunal qui a eu toute l'histoire...

: Bonjour, je vais certainement être le seul à être contre cette libération mais bon ... Pour moi c'est un "permis de tuer son mari" en cas de maltraitance qui vient d'être délivrer ! Quand on est confrontée à ce genre d'abomination, on doit pouvoir compter sur les forces de l'ordre, pas sur son fusil, sinon c est l'anarchie, la jungle.

: Bonne décision du président ! Mais que va penser la justice qui est encore pointé du doigts sur leur décision ?

: C'est une honte. La grâce présidentielle est un droit trop important pour faire l'objet d'erreur. Or, en revenant sur sa première décision, c'est le renoncement le plus grave de son quinquennat. De plus, si la justice l'a condamnée il y a peu, tout en refusant ses demandes de libération anticipée suite à la première grâce, ce n'est pas pour rien ! Quel dommage que seul un côté ne se soit exprimé... Le Ministère Public ayant souhaité jadis son emprisonnement étant muselé, la décision étant impopulaire sans que le Peuple ne connaisse tous les détails.

: Vous êtes très nombreux dans les commentaires à vous réjouir de la grâce de Jacqueline Sauvage. Mais certains d'entre vous s'opposent au contraire à cette décision.

: "Je suis très secouée, je ne m'y attendais pas. Je n'ai rien reçu de l'Elysée, c'est ma sœur Fabienne qui a été prévenue. Je suis très heureuse. C'est un très très grand bonheur. J'en pleure, c'est merveilleux (...) On y croyait sans y croire. Un merci infini au président de la République."





Carole Marot, fille de Jacqueline Sauvage, est sur la route pour aller chercher sa mère à la prison de Réau (Seine-et-Marne), a-t-elle indiqué à franceinfo.



: Enfin ! Sûrement le dernier acte héroïque de François Hollande

: La mobilisation citoyenne a porté ses fruits. Décision sage et de bon sens. Merci au Président Hollande.

: Dans les commentaires, vous êtes nombreux à réagir à la grâce totale accordée à Jacqueline Sauvage.

: Jacqueline Sauvage peut sortir de prison immédiatement. Cette mère de famille avait été condamnée à dix ans d'emprisonnement pour le meurtre de son mari violent, qui la violait, elle et ses filles. "Le président de la République a estimé que la place de madame Sauvage n'était plus aujourd'hui en prison, mais auprès de sa famille", indique un communiqué de l'Elysée.



(MAXPPP)



: François Hollande accorde une grâce totale à Jacqueline Sauvage, immédiatement libérable, annonce l'Elysée.