Jugé pour tentatives d'extorsion de fonds, Youssouf Fofana s'est "encore plus radicalisé" en prison

Incarcéré depuis 2006 pour l'assassinat d'Ilan Halimi, Youssouf Fofana, l'ex-patron de l'autoproclamé "gang des barbares", n'en a pas fini avec la justice. A partir du mardi 10 janvier, il est jugé à Paris pour tentatives d'extorsion de fonds accompagnées de menaces de mort au préjudice de 42 personnes, dont l'ancien président de Médecins sans frontières, Rony Brauman, et l'ex-patron d'Arte Jérôme Clément.

Ces faits ont été commis entre avril 2002 et octobre 2004. Deux ans plus tard, Youssouf Fofana fomentait l'enlèvement d'Ilan Halimi, un jeune juif séquestré et torturé pendant 24 jours dans une cité de Bagneux (Hauts-de-Seine). Il avait été retrouvé agonisant, avant de mourir à l'hôpital. En 2009, Youssouf Fofana a été condamné à la prison à perpétuité, avec 22 ans de sûreté. Qu'est-il devenu depuis ?

ll s'est "encore plus radicalisé"

Youssouf Fofana est incarcéré à la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, considérée comme la plus sécurisée de France. Et "il s’est encore plus radicalisé", selon BFMTV. En 2012, il a en effet été condamné à sept ans de prison supplémentaires pour apologie d'un acte de terrorisme et provocation à la discrimination raciale. La justice lui reprochait des extraits de vidéos tournées au centre pénitentiaire de Clairvaux (Aube).

Dans ces vidéos postées depuis sa cellule le 26 novembre 2011, Youssouf Fofana, lunettes noires, foulard sur la tête, appelait à "la révolte des Africains". Il y développait "une rhétorique antisémite et islamiste", note Le Figaro, et s'y revendiquait notamment comme le "symbolique trophée de guerre des sionistes de New York". Il y faisait également "l'apologie d'Al-Qaïda et des combattants de la cause d'Allah'".

A l'isolement

Selon BFMTV, le détenu est toujours "à l’isolement" et "il ne sort que très peu de sa cellule". "Son seul contact avec le monde extérieur est sa mère, qui lui rend visite au parloir de temps à autre", poursuit la chaîne d'info en continu.

En février 2016, Le Figaro notait qu'"au cours de sa détention, il s'est pacsé avec une détenue de la prison de Rennes, condamnée dans la même affaire. L'administration pénitentiaire leur permettait de communiquer régulièrement. Seulement, depuis que la jeune femme a été libérée, elle ne lui aurait plus donné de nouvelles."

Toujours dangereux

Youssouf Fofana serait toujours aussi dangereux. Selon BFMTV, "il faut redoubler de vigilance et de mesures de précaution, dès qu'il s'agit d'entrer en contact physique avec lui. Ainsi, lorsque les surveillants ouvrent la porte de sa cellule, pour les repas par exemple, ils doivent être équipés de protections."

Le détenu a en effet agressé à plusieurs reprises le personnel pénitentiaire. Le 13 juin 2014, la cour d'appel de Caen (Calvados) l'a condamné à quatre ans de prison supplémentaires, selon France 3 Basse-Normandie, pour deux agressions. Celles-ci avaient été perpétrées sur des surveillants en décembre 2013 et en février 2014 : la première fois avec des armes artisanales, puis avec une brosse à dents affûtée, précise Le Parisien, qui parle d'un prisonnier "toujours insolent". Il avait été jugé en première instance le 19 février 2014. A l'énoncé du jugement, il avait déclaré : "Prendre encore dix ans, ça ne me dérange pas !"