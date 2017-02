Fermeture d’un cercle de jeux à Paris : la police arrête cinq hommes et saisit cinq millions d’euros en liquide

Cinq hommes, tous septuagénaires, ont été arrêtés, lundi 20 et mardi 21 février, à Paris et en région parisienne par les policiers du service central des courses et jeux. Ces interpellations font suite à la fermeture, lundi soir, de l’un des deux derniers cercles de jeux de la capitale, le Club anglais, indique une source policière à franceinfo, confirmant une information du point.fr. Parmi les suspects figurent deux anciens policiers.

Des primes auraient été versées en liquide

Dans les coffres du Club anglais, situé boulevard des Capucines dans le 9e arrondissement de Paris, les enquêteurs ont découvert cinq millions d’euros en billets.

Les cinq hommes auraient notamment versé en liquide une partie importante des salaires et primes aux quelques quarante employés du cercle de jeux. Le Club anglais est le neuvième cercle de jeux fermé depuis 2008.

Le dernier établissement parisien de ce type est le Clichy Montmartre. Il devrait disparaître prochainement selon le projet de loi relatif au nouveau statut de Paris.