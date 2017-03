Ivres, ils grimpent sur le toit de la maison de Jean-Marc Ayrault à Nantes

La nuit de la Saint-Patrick avait été bien arrosée. Samedi 18 mars au petit matin, un couple de trentenaires nantais s'est lancé un drôle de défi : aller fumer une cigarette sur le toit de la maison du ministre des Affaires Étrangères, Jean-Marc Ayrault à Nantes. La pause n'aura finalement duré que quelques minutes, puisque les deux fêtards ont rapidement été interpellés par des policiers, raconte Ouest France.

Une nuit au poste de police

Il faut dire que grande maison de l'ancien maire de Nantes semblait bien protégée. A 04h05 du matin, l'alarme anti-intrusion s'est déclenchée et les policiers sont intervenus très rapidement. Ces derniers ont alors emmené les deux trentenaires au commissariat. Rien de politique dans le geste du couple, seulement un défi de fin de soirée... Ils avaient chacun un peu plus d'un gramme d'alcool dans le sang et ont fini leur nuit au poste.

Ils ont été remis en liberté samedi 18 mars dans la journée et seront jugés prochainement pour intrusion et dégradations, après avoir abîmé une échelle en cherchant à monter sur le toit, explique Presse Océan.