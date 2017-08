Isère : les sept touristes et leur guide bloqués dans une grotte pendant plusieurs heures sont sortis

Ils étaient partis pour une balade dans la partie non-publique des grottes vers 10h30 et n'étaient pas revenus à l'heure prévue. Sept touristes et leur guide sont restés bloqués plusieurs heures dans les cuves de Sassenage, une grotte près de Grenoble (Isère), vendredi 11 août. Ils ont été pris au piège en raison de fortes pluies. Les personnes sont sorties en fin d'après midi. "Elles sont saines et sauves", annonce sur Twitter un journaliste de France 3.

Spéléologues bloqués dans les grottes de #Sassenage : les 8 victimes viennent d'être extraites. Elles sont saines et sauves @sdis38 pic.twitter.com/OayjNu4b8U — Josselin Debraux (@jdebraux) 11 août 2017

Il s'agissait de cinq touristes néerlandais et deux Français, âgés de 21 à 33 ans. "Le plan de secours spéléo avait été déclenché par la préfecture", raconte France Bleu Isère. Onze pompiers du groupement de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux, aidés des gendarmes du peloton de haute-montagne, ont équipé la grotte de mains courantes pour permettre au groupe de sortir en toute sécurité.