Isère : chute mortelle d’un spéléologue en Chartreuse

Un spéléologue est décédé samedi 15 avril après une chute de 10 mètres dans le réseau souterrain de la Dent-de-Crolles en Chartreuse, a indiqué la préfecture de l'Isère à France Bleu Isère.

Les secours, engagés depuis 19h, n'ont pu que constater la mort du spéléologue de quarante ans, avant de remonter son corps. Il faisait partie d'un groupe de quatre amis, partis en expédition en direction de la grotte Chevalier. C'est l'un de ses compagnons qui a donné l'alerte, après être ressorti du réseau vers 17h50, tandis que deux autres sont restés auprès de lui en attendant les secours.

Un spéléologue amateur de 40 ans se tue en Isère.https://t.co/rKuA3dg8Wn pic.twitter.com/wXQKlHOtOO — France Bleu Isère (@bleu_isere) 15 avril 2017

Ouverture d'une enquête

Le spéléologue est tombé dans le puits de l'Oubliette, situé à une heure environ de l'entrée de la grotte. Plus de quarante personnes ont été mobilisées, parmi lesquelles des pompiers, des policiers de l'unité de montagne, des spéléologues de la préfecture d'Isère et des gendarmes du peloton de haute montagne.

L'homme était originaire de la région lyonnaise. Une cellule d'aide médico-psychologique a été mise en place, et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du drame. Selon les premiers éléments, les quatre spéléologues n'étaient pas expérimentés, et ne faisaient pas partie d'une association ou d'un club de spéléologie.