VIDEO. Italie : un incendie ravage le parc national du Vésuve, près de Naples

Un incendie s'est déclaré dans le parc national du Vésuve avec des flammes et de la fumée visibles depuis la ville proche de Naples (Italie), mardi 11 juillet. Touristes, résidents et restaurants sont évacués pour la deuxième fois en une semaine, rapporte The Local (en anglais).

600 pompiers et agents de la protection civile se battent dans la région

Les images filmées mardi au loin ressemblent à une éruption du volcan italien, la dernière ayant eu lieu en 1944. Quelque 600 pompiers et agents de la protection civile italienne se battent mardi dans la région de Naples, où d'autres incendies se sont déclarés depuis lundi. Selon La Repubblica (en italien), les feux ont éclaté à Via Valle delle Delizie sur le côté nord-est du volcan ainsi que dans deux autres endroits. L'enquête ne fait que débuter, et pourtant La Repubblica parle d'incendie criminel.