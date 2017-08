VIDEO. Incendies en Corse : plus de 2 000 hectares brûlés et près de 1 000 personnes évacuées

Les pompiers continuaient de lutter contre les incendies, samedi 12 août au matin, dans la région du Cap Corse (Haute-Corse). Près d'un millier de personnes ont été évacuées face à la progression des flammes, en pleine période estivale. "On s'occupe bien de nous, on a de quoi manger, de quoi boire. On attend que les choses passent", a réagi un vacancier évacué.

"Le feu à Sisco est stabilisé mais reste actif sur les hauteurs. Il ne menace plus les biens ni les personnes", a annoncé le préfet du département, Gérard Gavory, samedi matin. A Sisco, deux Canadair tentent d'éteindre le feu tandis qu'un troisième était attendu dans la matinée, pour appuyer les 230 sapeurs-pompiers au sol. Des renforts sont attendus en provenance du continent.

Dans la nuit, un homme soupçonné d'avoir "provoqué cinq départs de feu à Bastia" a été placé en garde à vue, a annoncé le préfet.