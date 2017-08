VIDEO. En Italie, des violentes tempêtes et des incendies provoquent la mort de six personnes

L'Italie fait face à plusieurs évènements climatiques dramatiques en simultané. Six personnes sont mortes dans le pays la semaine dernière. Certaines ont été victimes de chute d'arbres, d'autres ont été frappées par la foudre ou emportées par un torrent gonflé par les pluies. Enfin, les incendies ont également tué plusieurs personnes. Le ministre français de l'Intérieur, Gérard Colomb, a annoncé, lundi 7 août, l'envoi par la France de deux Canadair dans la région de Rome (Italie), en proie à de violents incendies.

✈️ Solidarietà europea / solidarité européenne : la France envoie 2 canadairs dans la Région de #Rome en proie à de violents #incendies. pic.twitter.com/OlAIskQoUD — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 7 août 2017

Dimanche, un arbre est tombé sur la tente d'un Belge de 41 ans dans la vallée de la Tramontina (nord-est de l'Italie). Il n'a pas survécu. Un autre arbre, déraciné par des rafales de vent, est tombé sur des participants d'un festival à Marziai (dans la province de Belluno, en Vénétie, dans le nord du pays), tuant un autre homme. Enfin, un promeneur a été foudroyé sur un chemin de montagne dans la même région, dimanche.

Samedi déjà, une femme était décédée après que sa voiture a été emportée par une avalanche d'eau et de boue, près de la station de ski de Cortina d'Ampezzo (également dans la province de Belluno), conséquence d'une canicule qui favorise les orages dans les Alpes italiennes. Jeudi, deux retraités, une femme de 79 ans et un homme de 82 ans, sont morts piégés par des feux de forêts, respectivement dans les Abruzzes (centre) et près de Matera, dans le sud du pays.