VIDEO. En Californie, 5 000 pompiers combattent de violents feux de forêt

Cinq longues années de sécheresse, des températures très élevées… En Californie, le cocktail est explosif. L'Etat américain fait face à d'importants feux de forêt. Environ 5 000 pompiers combattaient ces incendies dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 juillet. Un des feux les plus importants s'est déclaré près de San Luis Obispo, à mi-chemin entre San Francisco et Los Angeles. L'incendie a ravagé environ 23 900 hectares et n'était maîtrisé qu'à 15%, ont fait savoir les autorités.

Dans les environs de Santa Barbara, environ 1 000 pompiers luttaient pour stopper l'incendie avec l'aide d'hélicoptères bombardiers d'eau. Un autre incendie au nord de Sacramento a ravagé 5 600 hectares et n'était pas maîtrisé. Il a entraîné des évacuations d'habitants et a détruit 17 bâtiments. Quatre personnes ont été blessées.