VIDEO. Des dizaines de milliers de Canadiens fuient les feux de forêt

"C'est la plus grande évacuation de l'histoire de la Colombie-Britannique", commente le ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale. Quelque 39 000 personnes ont été sinistrées, a-t-il annoncé, lundi 17 juillet.

Près de 3 000 pompiers venus de tout le Canada et 200 hélicoptères et avions combattent plus de 159 feux dans la province, dont 27 majeurs. Quinze de ces feux menacent des municipalités, a affirmé le porte-parole des services de lutte contre les incendies de la Colombie-Britannique, Kevin Skrepnek.

Des renforts sont même attendus d'Australie, avec l'arrivée mercredi d'environ 50 stratèges de la lutte contre les feux de forêts, "des postes difficiles à combler, demandant beaucoup d'expérience et d'entraînement", a souligné Kevin Skrepnek.

Des parcs naturels populaires menacés

Les feux menacent désormais plus à l'est les montagnes Rocheuses, où se situent les parcs naturels nationaux les plus prisés du pays, comme celui de Banff, en Alberta. Une partie de ce parc, visité chaque année par près de quatre millions de touristes, a été fermée lundi en raison d'un nouvel incendie dans les alentours. La mesure affecte aussi le parc voisin de Kootenay, en Colombie-Britannique, selon l'agence Parcs Canada.

L'épaisse et âcre fumée noire que dégagent les feux a aussi envahi, lundi, le sud des provinces voisines de l'Alberta et de la Saskatchewan, à plus de 1 000 kilomètres à l'est des incendies, poussant le ministère canadien de l'Environnement à lancer une alerte à la pollution de l'air.