VIDEO. De violents incendies atteignent la banlieue de Split, en Croatie

Les feux de forêt font rage autour du bassin méditerranéen. Ils sévissent notamment en France, en Italie, au Portugal, mais également en Croatie. Les flammes ont atteint la banlieue de la ville côtière de Split, dans la nuit du lundi 17 juillet au mardi 18 juillet.

L'Agence télégraphique suisse, citant des médias locaux, a rapporté qu'un centre commercial avait été évacué et plusieurs voitures avaient été calcinées. Quelque 400 pompiers étaient mobilisés pour tenter de maîtriser les flammes. "La situation est apocalyptique, le feu ravage une très grande zone", a déclaré à la presse le responsable local Blazenko Boban.

Le risque d'incendie est plus important qu'avant, a estimé sur franceinfo Thomas Curt, directeur de recherche sur les risques incendies à l’Institut national et de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture. Selon lui, "cette évolution du risque est en partie liée aux changements climatiques. Les températures augmentent, mais la pluie ne suit pas, ce qui rend la végétation plus sèche et plus inflammable. Les incendies sont donc très intenses et plus grands. Ce n'est pas le seul facteur, mais le changement climatique influe".