Vaucluse : l’incendie près de Gordes contenu par les pompiers, 30 hectares brûlés

Le feu qui s’est déclaré dimanche 13 août dans l'après-midi près de Gordes (Vaucluse), entraînant l’évacuation de l'abbaye Notre-Dame de Sénanque, est contenu mais toujours pas maîtrisé. 250 à 300 pompiers sont toujours sur place et ont pu faire le tour du feu. Le bilan des dégâts a été revu à la baisse ce matin : 30 hectares ont brûlé, contre 40 hectares annoncés dimanche soir.

Un accident de la route à l'origine de l'incendie

L'incendie s’est déclaré dans les monts du Vaucluse vers 16 heures dimanche. A l’origine du sinistre, un accident de la route qui a fait deux blessés. Six Canadair, un Dash et deux Tracker sont rapidement intervenus pour appuyer les pompiers mobilisés.

Dimanche, 200 personnes ont été évacuées : les six moines cisterciens et les touristes présents dans l’abbaye Notre-Dame de Sénanque. Le confinement des 200 personnes en vacances dans un camping et un village vacances a été levé. Aucune habitation n’a été endommagée.