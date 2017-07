DIRECT. Vaucluse : 400 hectares de forêt touchés par un incendie dans le massif du Luberon, l’autoroute A51 coupée

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #INCENDIES

: Gros panache de fumée au sud de Bastia aussi.





: Ça brûle en face de chez moi à Carros près de Nice. Je suis à Colomars. Habitations menacées. Les Canadairs en action...





: Dans les commentaires, vous êtes plusieurs à nous partager les images des incendies en court dans le sud-est de la France.

: Dans le Vaucluse, il est à nouveau possible d'emprunter l'autoroute A51 dans le sens Aix-en-Provence - Manosque, indiquent les pompiers des Bouches-du-Rhône.

: Merci a ces super pilotes qui nous protègent. La Bastidonne en direct.





: A Fréjus (Var), un feu s'est également déclaré dans le centre-ville, occasionnant la coupure temporaire de la ligne SNCF. A l'autre bout du département, Six-Fours-les-Plages a également été le théâtre d'un départ de feu, indiquent les pompiers.

: En effet @Anonyme Les pompiers font état d'un incendie de végétation dans le secteur de la Valentine.

: à #Marseille 11e. Les pompiers à l'oeuvre pour éteindre le feu. #feudeforêt. #Sdis13

: "Il est impossible de vous dire que le feu sera circonscrit d'ici une ou deux heures, on a des forces de vent assez importantes de 60 km/h et en plus une sécheresse remarquable. On va avoir un feu qui va durer un certain temps."





"Au vu des moyens mobilisés, et dans la mesure où on a les moyens aériens depuis le début de l'après-midi," la sous-préfète de l'arrondissement d'Apt, s'est dite "relativement sereine", alors qu'un incendie s'est déclaré ce matin dans le Vaucluse.