Toulouse : un réfugié irakien sauve deux personnes d'un incendie

Yaseen, un réfugié irakien de 31 ans a réalisé un geste héroïque dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 mars, révèle France Bleu Toulouse. L'homme, arrivé en France il y a un an et demi, a sauvé la vie de deux jeunes hommes d'une vingtaine d'années coincés dans un incendie, quartier Saint-Cyprien à Toulouse.

Les deux hommes secourus ont été pris en charge

Samedi soir, Yaseen est avec deux amis dans un appartement quand ils entendent une alarme sonner. Ils montent aux étages pour voir ce qu'il se passe et constatent que l'alarme retentit dans l'appartement de leurs voisins du dessus. La porte n'est pas fermée à clef, Yaseen entre immédiatement et se retrouve noyé dans un nuage de fumées noires. Il trouve deux jeunes étendus au sol, inconscients. Yaseen leur donne des claques pour tenter de les réveiller et finit par les tirer au sol pour les sortir de l'appartement. Il tente ensuite d'éteindre les flammes dans la cuisine, en vain.

Tous ont finalement réussi à sortir de l'immeuble au moment même où les secours arrivaient sur place. Les deux hommes secourus ont été pris en charge et transportés à l'hôpital. Yaseen, lui, a ressenti des douleurs au niveau de la cage thoracique mais a préféré rentrer avec des amis.

Les pompiers devaient retourner sur les lieux de l'incendie en début de matinée dimanche pour tenter de comprendre les circonstances de l'incendie.