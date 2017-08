Saint-Cézaire, Lavalduc, Vénéjean... Le point sur les incendies qui se sont déclenchés dans le sud-est aujourd'hui

Encore une mauvaise journée pour les sapeurs-pompiers et les habitants du sud-est de la France. Mardi, de nombreux départs de feu ont été signalés dans les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Gard. Voici ce que l'on sait sur ces incendies.

A Saint-Cézaire, dans les Alpes-Maritimes : le feu est désormais fixé

"Un feu de forêt a éclaté sur la commune de Saint-Cézaire", a prévenu mardi après-midi la préfecture des Alpes-Maritimes. Signalé vers 15 heures, route de Saint-Vallier, il a débuté dans une forêt entre Saint-Vallier et Saint-Cézaire, selon nos confrères de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il a été fixé un peu avant 19 heures, ont annoncé les sapeurs-pompiers.

#Incendie #SaintCezaire "environ 50 hectares brûlés. En plus des 4 Canadairs + 3 helicos sur place, 3 autres Canadairs + 1 Dash attendus" pic.twitter.com/yT2ev6h5i5 — Jacques Thérence (@Jakterens) 1 août 2017

Trois hélicoptères bombardiers d'eau, trois ou quatre Canadair et un avion bombardier d'eau (Dash) étaient engagés, ainsi que 260 sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes et du Var.

"Le sinistre ne mena[çait] aucune habitation", assurait Nice Matin, mais des témoignages recueillis par France Bleu Azur ont fait état d'une évacuation de plusieurs entreprises dans la zone industrielle de la Festre. Environ 53 hectares seraient partis en fumée, annonce Nice Matin.

Près d'Istres, dans les Bouches-du-Rhône : le feu est maîtrisé

Un incendie d'origine criminelle était en cours cet après-midi à Istres, dans le secteur de Lavalduc, dans les Bouches-du-Rhône, a rapporté France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le départ de feu a été enregistré ce mardi vers 15 heures, au lieu-dit La Pinède. Les pompiers ont pu compter sur deux Canadair et un hélicoptère bombardier d'eau. Le feu a entraîné l'évacution du quartier des Gargouilles, selon La Provence. Il a finalement été maîtrisé vers 18h30, a annoncé un journaliste de Var Matin sur place, après avoir dévasté 50 hectares.

#feu #Istres engagement massif des #pompiers 13 pour limiter l'extension à l'entrée de la ville. Évitez la D5 pic.twitter.com/Tqdn7uv875 — Pompiers 13 (@SDIS13) 31 juillet 2017

A Vénéjean, dans le Gard : des maisons sont menacées

Un autre incendie s'est déclaré dans le Gard, sur la commune de Vénéjean, près de Pont-Saint-Esprit, rapporte Le Dauphiné. "Des maisons seraient menacées", ajoute le Midi Libre. 48 véhicules et 161 sapeurs-pompiers sont sur les lieux, "dont des sapeurs-pompiers de l’Ardèche et du Vaucluse", complète La Provence. Vingt hectares seraient déjà partis en fumée.

La population est priée de ne pas se rendre à proximité de l’intervention pour ne pas entraver l’action des secours. Un peu plus tôt dans la journée, un feu de forêt avait déjà détruit quatre hectares de végétation sur la commune de Roquemaure, à quelques kilomètres de là.

#Feu à #Vénéjean lieu dit de l'olivette @Gard, les secours sont engagés, ne vous rendez pas sur les lieux ! Si témoin de départ de tel 112 pic.twitter.com/HHAQ9CBRl9 — SapeursPompiers Gard (@pompiersdugard) 1 août 2017

A Olmeta-di-Tuda, en Haute-Corse, trois départs d'incendie depuis lundi soir

Trois nouvelles mises à feu d'origine criminelle ont eu lieu depuis lundi soir sur la commune d'Olmeta-di-Tuda, annonce France 3 Corse.

"Les deux premières mises à feu ont eu lieu vers 1h30." La dernière "a eu lieu mardi matin peu après 8h30, toujours dans le même secteur", précisent nos confrères. En milieu d'après-midi, les incendies n'étaient toujours pas maîtrisés.

Près d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône : le feu est maîtrisé

Un autre feu s'est déclenché autour de 14h30 sur la D7 au nord d'Aix-en-Provence vers Eguilles, à proximité du carrefour de Lignane, selon France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'incendie a mobilisé 150 hommes, une trentaine d'engins, un hélicoptère bombardier d'eau et un avion bombardier d'eau. Selon La Provence, le feu n'évolue plus et est maîtrisé. Un peu moins de "20 hectares" seraient partis en fumée. La D7 est à nouveau ouverte.