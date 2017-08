Risque d’incendies "très élevé" dans le Sud-Est : de nombreux massifs forestiers interdits d’accès ce samedi

La journée de samedi est classée en risque "exceptionnel” ou “très sévère” aux incendies dans le Var, des Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, indique les préfectures concernées. En conséquence, l’accès aux massifs forestiers de ces départements est prohibé.

⚠️ Information spéciale || Danger d'incendies dans le Sud de la France. Infos > https://t.co/Z34IMbj7oV pic.twitter.com/5pue066LVu — Météo-France (@meteofrance) 18 août 2017

Le risque est jugé "très élevé" dans l'ensemble du Sud-Est. Autour de la Méditerranée, Météo France prévoit des températures approchant les 30 C° et annonce que le vent va se renforcer au cours de la journée. Avec la sécheresse, c'est le cocktail redouté par les pompiers en matière de risque d'incendies.

Il est demandé aux habitants de ne pas fumer et de ne pas faire de barbecue en forêt ou à proximité d’une zone boisée. Les autorités demandent aussi aux automobilistes de ne pas jeter leurs mégots par la vitre.

Dans le Var

Dans le Var, six des neuf massifs forestiers sont en risque "exceptionnel", le risque le plus élevé en matière d'incendie. Il s'agit des massifs de l'Estérel, du Centre-Var, de l'île d'Hyères, des Monts Toulonnais, de la Corniche des Maures et des Maures. Les 3 autres [le Haut-Var, Sainte-Baume et le plateau de Canjuers] sont en risque "très sévère".

Samedi 19 août 2017, risque incendie TRÈS SÉVÈRE à EXCEPTIONNEL ⚫️dans les 9 massifs forestiers du #Var. Infos sur https://t.co/yyAeZVjINH pic.twitter.com/jxVNsykiWe — Préfet du Var (@Prefet83) 18 août 2017

Dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône

Dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, les préfectures interdisent totalement "l'accès et la circulation" dans les forêts en raison d'un risque "très sévère" d'incendies.

[#FDF2017]⚠️ACCÈS INTERDIT aux massifs forestiers demain 19/8 en #vaucluse : carto infra & site de la préfecture https://t.co/rdbs5iTrAr pic.twitter.com/jU5P5ftYhr — Préfet de Vaucluse (@Prefet84) 18 août 2017

Demain 19/08 : présence et travaux interdits dans tous les #massifs des #bouchesdurhone → https://t.co/a7ezJXtAc2

Respectez les consignes ! pic.twitter.com/V2TG3jF85w — PréfetBouchesDuRhône (@Prefet13) 18 août 2017

En Haute-Corse

En Haute-Corse, en raison d'un "risque sévère" d'incendie de forêt dans le nord-ouest de l’île, la circulation sur les routes du massif du Fango, de la forêt de Bonifato et de la partie ouest du territoire de l'Agriate est interdite aux randonneurs et aux véhicules, indique la préfecture de Haute-Corse vendredi soir. L'interdiction démarre ce samedi à 7 heures et dure jusqu'à dimanche 7 heures.