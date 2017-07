Marne : un sapeur-pompier volontaire reconnaît une douzaine d'incendies

Un sapeur-pompier volontaire du centre de secours de Sainte-Ménehould, dans la Marne, a été interpellé en début de semaine et placé en garde à vue, ont indiqué, vendredi 14 juillet, les gendarmes à France Bleu Champagne-Ardenne. Âgé d'une vingtaine d'années, le soldat du feu a reconnu être l'auteur d'une douzaine d'incendies volontaires commis dans la Marne, la Meuse et l'Aisne, dont huit dans le département de la Marne, entre 2013 et 2016.

La recrudescence d'incendies dans le secteur de Sainte-Ménehould entre mars et juin 2016 a mis les gendarmes sur la piste du pyromane. En deux mois, cinq bâtiments agricoles avaient été incendiés et deux feux de végétation avaient mobilisés les pompiers. Le préjudice total s'élève à 300 000 euros.

L'homme a été remis en liberté. Il sera jugé le 2 août prochain devant le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne. En attendant, il est suspendu de ses fonctions.