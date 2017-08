Alpes-de-Haute-Provence : deux incendiaires condamnés à de la prison ferme

Deux hommes, jugés en comparution immédiate jeudi 3 août par le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), ont été condamnés à des peines de prison ferme, a appris franceinfo.

Suivi socio-judiciaire et obligation de soins

Le premier incendiaire, un homme de 44 ans originaire de Sochaux (Doubs) était poursuivi pour destruction du bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes. Il avait été interpellé dans la nuit de mardi 1er à mercredi 2 août après deux départs de feu qu'il avait reconnus en garde à vue.

Il a écopé d'un an de prison ferme et a été placé sous mandat de dépôt, ce qui signifie qu'il a été incarcéré à l'issue de l'audience et passera la nuit en prison. Il fera également l'objet d'un suivi socio-judiciaire pendant 5 ans, avec obligation de soins. Les incendies qu'il avait allumés à Manosque avaient pu être rapidement maîtrisés par les pompiers.

Une dizaine d'incendies allumés

Un second incendiaire, âgé de 37 ans et soupçonné d'avoir déclenché une dizaine d'incendies près de Digne-les-Bains depuis le 6 juillet dernier, a quant à lui été condamné par le même tribunal à trois ans de prison ferme.

La peine a également été assortie d'un mandat de dépôt, et d'une obligation de soins durant 5 ans. Il devra également indemniser les victimes.