La Croix-Valmer, Mirabeau, Biguglia... Où en sont les incendies qui ravagent le sud-est de la France ?

La France fait face à une série d'incendies dans différentes zones du Sud-Est et de la Corse. D'importants feux sont en cours ou tout juste circonscrits dans le sud-est du pays mais aussi en Haute-Corse, mardi 25 juillet. Près de 4 000 hectares sont partis en fumée tandis qu'une vingtaine de secouristes ont été blessés. "La France a sollicité deux avions Canadair dans le cadre de l'aide européenne" pour venir à bout de ces feux destructeurs depuis deux jours, a annoncé à l'AFP le directeur général de la Sécurité civile, le préfet Jacques Witkowski. Un premier avion prêté par l'Italie est arrivé en Corse en provenance de Gênes.

Au total, 19 avions bombardiers d'eau - 10 Canadair, sept Tracker et deux Dash - ont été engagés pour aider plus de 4 000 pompiers et militaires de la Sécurité civile, a précisé le ministère de l'Intérieur dans un tweet. Franceinfo revient sur ces incendies qui ont conduit à l'évacuation de dizaines de personnes.

Dans le Var, la situation reste délicate

La situation reste délicate dans le Var, "aujourd'hui le département le plus compliqué" avec des vents violents qui ne faiblissaient pas dans la matinée, selon le préfet de la zone sécurité sud et de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca), Stéphane Bouillon. L'incendie qui a brûlé 500 à 600 hectares près d'Artigues, menaçait des habitations en fin de journée, mais à La Croix-Valmer (Var), près de Saint-Tropez, le foyer "n'avance plus", ont déclaré les pompiers du Var.

Le feu d'Artigues "va maintenant monopoliser toute notre attention car il menace des habitations à Seillons-Source-d'Argens", dans l'ouest du Var, et "des gens vont être évacués", a précisé le commandant François Barety, chef du poste de commandement établi à Ramatuelle, précisant que des moyens allaient être redéployés de La Croix-Valmer à Artigues.

La Haute-Corse connaît une relative accalmie

Selon un bilan provisoire des autorités, 1 800 hectares ont brûlé en Haute-Corse. Grâce a des vents moins forts, la Haute-Corse connaît mardi une relative accalmie, après des flammes impressionnantes dans la nuit qui ont ravagé les maquis et menacé des maisons.

A Biguglia, quelques reprises inquiétaient toujours les secouristes dans l'après-midi. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'est rendu dans la soirée au poste de commandement des secours où il s'est dit "impressionné par le courage et le professionnalisme des 4 000 sapeurs-pompiers et des militaires de la sécurité civile encore déployés ce soir sur les incendies". Ce dernier a également annoncé l'achat de six Canadairs pour 2018.

Impressionné par le courage et le professionnalisme des 4000 sapeurs-#pompiers & militaires de la sécurité civile encore déployés ce soir. pic.twitter.com/gUCal3r6j4 — Gérard Collomb (@gerardcollomb) July 25, 2017

Dans le sud du Vaucluse, le feu, d'abord contenu, reprend à La Bastidonne

L'incendie, qui a d'abord été maîtrisé, a finalement repris à La Bastidonne dans le Luberon (Vaucluse). Quelque 800 hectares de végétation sont déjà partis en fumée tandis que cinq pompiers, parmi les 500 qui combattent les flammes, ont été blessés. Deux d'entre eux ont été gravement brûlés au visage et aux mains, selon le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve.

#Incendie de la Bastidonne : les photos des pompiers de #Vaucluse ©sdis84 pic.twitter.com/e4Kz5hGiee — France Bleu Vaucluse (@bleuvaucluse) July 25, 2017

Dans les Alpes-Maritimes, l'impression "d'avoir échappé au pire"

Le feu est désormais fixé à Carros (Alpes-Maritimes). Il a détruit au moins 80 hectares de végétation depuis lundi après-midi. Dix personnes ont dû être évacuées et hébergées par la ville. Une maison a été détruite totalement, deux autres partiellement. Un pompier a été blessé et brûlé à la main.

Le maire Charles Scibetta a découvert mardi "un paysage lunaire". "C'est catastrophique ! On a vraiment échappé au pire", a-t-il témoigné sur franceinfo.

Un incendie circonscrit près de Nîmes

Au nord de Nîmes, un incendie a détruit, mardi soir, 16 hectares en pleine zone urbanisée au nord de Nîmes est circonscrit, selon France Bleu Gard Lozère. L'incendie ne se propage plus. Aucun blessé n'est à déplorer chez les 150 pompiers engagés ou chez les riverains, dont une vingtaine ont été évacués. Ces dernières devraient bientôt pouvoir rentrer chez elles.

Les pompiers sont assistés de quatre avions et des renforts sont attendus du département de l'Ardèche pour éteindre le feu définitivement. La cause de l'incendie n'est pas encore déterminée.